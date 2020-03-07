وكالة إيرانية: اغتيال قيادي بارز بالحرس الثوري في دمشق

ذكرت وكالة إيرانية، أن قياديا في الحرس الثوري، اغتيل ليلة أمس في العاصمة السورية دمشق.



وقالت وكالة "فارس" للأنباء، إن العميد في الحرس الثوري فرهاد دبيريان، اغتيل في منطقة "السيدة زينب" في العاصمة دمشق.



وأشارت إلى إن دبيريان كان المسؤول عن بلدية "منطقة السيدة زينب" في الحرس الثوري الإيراني، وتولى قيادة العمليات العسكرية في مدينة تدمر إبان استعادتها من تنظيم الدولة.



هذا ولم ترد أي تفاصيل بشأن عملية الاغتيال والجهة المسؤولة عنها.



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