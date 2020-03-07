كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلسطين تضع 15 سائحا أمريكيا في الحجر الصحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضعت السلطات الصحية في فلسطين، اليوم السبت، 15 سائحا أمريكيا في الحجر الصحي بفندق في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وفي تصريحات نقلتها وكالة رويترز، قال متحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم: "هناك وفد أميركي من 15 شخصا كانوا من نزلاء الفندق وهم لا زالوا موجودين فيما يتم التعامل معهم على أساس الحجر الصحي".

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وقد أعلنت السلطة الفلسطينية حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية بعد تأكيد إصابة أكثر من 12 حالة في بيت لحم.

وفرضت فلسطين سلسلة إجراءات وقائية بسبب المخاوف من الفيروس، بينها إغلاق عدد من المرافق الدينية والمؤسسات التعليمية لأوقات متفاوتة.