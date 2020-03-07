كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد القتلى في صفوف "المرتزقة السوريين" بليبيا إلى 117 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المرصد السوري، اليوم السبت، عن سقوط قتلى من المرتزقة السوريين في ليبيا، جراء الاشتباكات الدائرة على محور صلاح الدين جنوب طرابلس ومحور الرملة قرب المطار ومحور مشرع الهضبة.

وأكد المرصد السوري، ارتفاع عدد القتلى في صفوف المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم أنقرة لليبيا إلى 117 قتيلًا.

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وكانت تركيا، قد أرسلت مقاتلين سوريين من جماعات متطرفة مثل القاعدة وداعش إلى ليبيا للقتال إلى جانب ميليشيات حكومة الوفاق في طرابلس، التي تحصل على دعم تركيا وبدرجة أقل قطر وإيطاليا.

وجلبت تركيا أكثر من 4 آلاف مقاتل أجنبي إلى طرابلس، "العشرات" منهم من جماعات متطرفة.