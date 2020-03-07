كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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فرنسا تفكك 11 كيانًا للإخوان على ارتباط بتركيا

فككت السلطات الأمنية الفرنسية، اليوم السبت، 11 كيانًا لجماعة الإخوان على ارتباط بتركيا، منها 3 مكاتب صرافة ومدرستان ومعهدان لتعليم اللغات. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || البرلمان العربي يرفض ويدين التدخلات التركية

أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي دعم وتأييد قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الصادر بتاريخ 4 مارس 2020م بشأن رفض وإدانة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية وانتهاك سيادة عددٍ من الدول العربية. أخبار عالمية عاجلة اليوم || الصين تعلن تسجيل 28 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلى فيرس كورونا في الصين إلى 3070 حالة.

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