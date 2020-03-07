كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتجاجات في بنجاديش مع مطالبة بإلغاء زيارة رئيس الوزراء الهندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم الآلاف من الناس في شوارع بنجلاديش احتجاجات على زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المقبلة إلى البلاد في 17 مارس.

وحسب وكالة "سبوتنيك"، تقدم الأعداد الهائلة من المواطنين البنجلاديشيين احتجاجًا قويًا على "مودي" بشأن الاشتباكات الطائفية في دلهي التي خلفت 51 قتيلاً وضد قانون تعديل الجنسية المثير للجدل.

بدأ التجمع الجماعي من مسجد بيت مكرم الوطني في دكا وقطع عدة طرق في العاصمة، مما أدى إلى ساعات من الاختناقات المرورية على الطرق.

ألقى المتظاهرون الحجارة على ملصقات "مودي" وأحرقوا صوره مع كثير منهم يرددون شعارات ويحملون لافتات كتب عليها "توقف عن قتل المسلمين في دلهي وكشمير" و "أنقذوا المسلمين الهنود".

طالب المتظاهرون، رئيسة وزراء بنجلاديش، شيخة حسينة، بإلغاء زيارة "مودي" للاحتفال بعيد ميلاد زعيم الاستقلال شيخ مجيب الرحمن.

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من المقرر أن يزور "مودي"، بنجلادش المجاورة، يوم 17 مارس كضيف رئيسي للاحتفال بالذكرى المئوية للزعيم المؤسس لبنجلاديش مجيب الرحمن، حسبما أكد المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية رافيش كومار يوم الخميس.

أثارت أعمال العنف واسعة النطاق في العاصمة الهندية دلهي والتي خلفت 51 قتيلاً وأكثر من 400 جريح في اشتباكات بين الهندوس والمسلمين رد فعل حاد من المجتمع الدولي. أصدرت إيران، إلى جانب باكستان وتركيا وإندونيسيا، بيانات عن أعمال الشغب في دلهي.

ووفقًا للتقارير، أعلنت الأحزاب الإسلامية عن احتجاج في جميع أنحاء البلاد في 12 مارس وسيتم تشكيل سلسلة بشرية. طُلب من المتظاهرين الانضمام إلى التجمع يرتدون أكفانًا سوداء يحملون أعلامًا سوداء وأحذية.

يخطط المتظاهرون أيضًا لتطويق طريق المطار في 17 مارس.

أصبحت الاشتباكات التي استمرت ثلاثة أيام بين الهندوس والمسلمين في دلهي في الفترة من 23 إلى 25 فبراير سببًا لإدانة الهند من قبل السياسيين في الولايات المتحدة وباكستان وإيران وتركيا، مما أثار مخاوف بشأن نطاق العنف الكبير الذي خلف 51 قتيلاً.