كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل شخص وإصابة أربعة إثر انفجار شقة في فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي شخصًا مصرعه وأُصيب أربعة آخرون إثر انفجار وقع في شقة في الطابق الثامن في وسط مدينة ستراسبورج بفرنسا، اليوم السبت.

وفي التفاصيل، تلقى رجال الإطفاء مكالمات تبلغ عن الحادث الساعة 5:40 صباحا بالتوقيت المحلي، اليوم السبت، وسيطرت الفرق سريعًا على النار، التي أصابت الشقة، امتدت قليلًا إلى واجهة المبنى، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وقال آلان فونتانيل، نائب عمدة المدينة على فيسبوك، إن انفجارًا تبعه حريق وقع في وسط مدينة ستراسبورج في الساعات الأولى من اليوم السبت.

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وتوفي شخص كان في الشقة نتيجة الانفجار، بينما أصيب أربعة آخرون على الأقل بجروح طفيفة، ووقع الحادث في 15 شارع دي بروفانس في حي ميناو في المدينة.

تم إجلاء نحو 83 شخصًا كانوا في المبنى وتجمعوا في المدارس القريبة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

لم يتم تحديد سبب الانفجار. بدأت الشرطة التحقيق في الحادث.