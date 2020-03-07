كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء اليوناني مهاجمًا أردوغان: "يروج الأخبار الكاذبة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلًا: "يروج للأخبار الكاذبة".

وأكد كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن أوروبا لن تخضع للابتزاز التركي، مشيرًا إلى أن لبلاده كل الحق في حماية حدودها.

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وقال ميتسوتاكيس: "يجب على أردوغان أن يفهم أنه لا يمكن ابتزاز أوروبا بورقة المهاجرين وأن يتوقف عن "كونه المحرض على نشر أخبار كاذبة".

وأضاف: "ما تقوم به تركيا حيال فتح المجال أمام المهاجرين بالعبور إلى اليونان "محاولة من قبل تركيا لاستغلال المهاجرين واللاجئين كبيادق جيوسياسية لتعزيز مصالحها الخاصة".

وفي مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية، ذكر كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن الاتفاق الأوروبي التركي للعام 2016 بخصوص المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا لم يعد قائما.