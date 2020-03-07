كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: سنوجه اللاجئين والمهاجرين إلى اليونان عبر البر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت تركيا، اليوم السبت، إنها ستوجه اللاجئين والمهاجرين في الوقت الحالي إلى الحدود البرية مع اليونان، بحسب وكالة الأناضول.

وشدد خفر السواحل التركي، في بيان على حسابه بموقع (تويتر)، على الإجراءات لمنع خروج المهاجرين عن طريق البحر.

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وأوضحت السلطات التركية، أن "خفر السواحل اليوناني يعيد على الفور المهاجرين غيرالشرعيين على الفور عند دخولهم المياه اليونانية، مشيرة إلى أنها بدأت إعادة توجيه المهاجرين إلى الحدود البرية لليونان.

وأعلنت السلطات التركية، مؤخرًا أنها ستفتح الأبواب" لكل اللاجئين الذين يريدون التوجه لأوروبا، بعد قصف النظام السوري أسفر عن مقتل عشرات الجنود الأتراك في إدلب السورية.