العثماني ينفي وفاة المصابين بكورونا.. الأول يتماثل للشفاء وأمل في تحسن حالة السيدة

‏نفى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، صحة الأخبار المتداولة حول وفاة المصابين بفيروس كورونا بالمغرب.

وكتب العثماني صباح اليوم، في تغريدة بتويتر، “يروج البعض خبر وفاة المريضين بفيروس ‎كورونا المستجد بالمغرب، وهذا كلام عار عن الصحة”.

وأضاف العثماني، “المريض الأول يتماثل للشفاء والحمد لله، والمريضة الثانية على الرغم من أن حالتها صعبة، إلا أن هناك أملا في أن تتحسن، وعند كل جديد ستبادر وزارة الصحة للإخبار به بكل شفافية”.

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت صباح الخميس الماضي، تسجيل ثاني حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، تم تأكيدها مخبريا بمعهد باستور المغرب، لمواطنة مغربية، قادمة من الديار الإيطالية، وذلك ليلة أمس الأربعاء 04 مارس 2020.

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وأخبرت الوزارة الرأي العام، أن المصابة توجد حاليا تحت الرعاية الصحية بإحدى مستشفيات مدينة الدار البيضاء، حيث سيتم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.

ومساء الإثنين الماضي، تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، تم تأكيدها مخبريا بمعهد باستور المغرب، لمواطن مغربي، مقيم بالديار الإيطالية.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها آنذاك، أن “الحالة الصحية للمصاب مستقرة ولا تدعو للقلق، وأنه يوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بوحدة العزل بمستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء حيث سيتم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة”.