وجه الفنان محمد الشوبي، انتقاده للمسؤولين عن سينما روكسي بطنجة، وذلك من قلب المهرجان الوطني للفيلم، الذي يقام في عاصمة البوغاز، وتحتضن السينما أنشطته.
وكان الشوبي قد اشتكى من حال المقاعد المتهالكة في سينما روكسي، التي تحتضن أنشطة المهرجان في دورته الـ21، من خلال تدوينة فايسبوكية، قبل أن يوضح الوضع أكثر، في تصريحه لـ”اليوم 24″ .
وقال الشوبي إنه لجأ إلى حمل وسادة من الفندق، ليستطيع تحمل الجلوس على الكراسي المتهالكة، التي أكد أنها غير مريحة، خصوصا أن عرض الأفلام يستغرق وقتا، لا يمكن معه استحمال وضع الكراسي.
وتحتضن سينما روكسي إلى جانب فضاءات أخرى، المهرجان الوطني للفيلم، الذي انطلق في 28 فبراير المنصرم، ويستمر لغاية 7 مارس الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الشوبي عن الوضع “المتهالك” لكراسي السينما المحتضنة لمهرجان طنجة: قررت نجيب مخدة من الفندق أجلس عليها- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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