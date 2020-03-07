خبير اقتصادي لـ”اليوم 24″: المغرب لن يتأثر اقتصاديا بشكل كبير من فيروس “كورونا”

قال نجيب الصومعي، الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، إن المغرب لم يتأثر بشكل كبير اقتصاديا من تفشي فيروس “كورونا”، على اعتبار الحالات القليلة التي تم تسجيلها (حالتين) خلافا للدول التي شلت كورونا أنشطتها الاقتصادية كالصين، التي تصنف كأول متضرر في المجال الاقتصادي بالعالم.

واعتبر الصومعي، في تصريح لـ”اليوم 24″، أن “القطاع السياحي بالمغرب، يعتبر أكثر المجالات تضررا من انتشار فيروس “كورونا” على الصعيد العالمي”، مشددا في السياق ذاته على كون “تراجع الإقبال على شراء تذاكر الطيران يكرس هذا المعطى بشكل جلي”.

وأكد الصومعي، أن تدهور قطاع النقل سيقلص، حتما من الحركية السياحية، مشيرا إلى أن القطاع السياحي مشغل كبير لليد العاملة، واستطرد قائلا “أمام هذا الوضع سيضطر القطاع السياحي لمطالبة الدولة بالدعم الجبائي”.

وأشار الصومعي، إلى انعكاسات تفشي فيروس “كورونا” على مساهمات الجالية المغربية المقيمة في إيطاليا، التي أصبحت بؤرة انتشار الفيروس في أوروبا، مبرزا أن التحويلات المالية ستتأذى من الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها انتشار الوباء.

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وفي السياق ذاته، شدد الصومعي على أن “قطاع التجارة تضرر، بدوره، بحكم أن معظم السلع كان مصدرها الصين، التي أوقفت أنشطتها الإقتصادية في المغرب، مبرزا أن هذا المعطى ستكون له انعكاسات سلبية على الحركة التجارية”.

وتحدث الخبير الاقتصادي، عن انعدام ثقة المستثمرين في منظومة الصحة العالمية، وتأثيرها على الاقتصاد المغربي، وقدرته على استقطاب مستثمرين أجانب.

وفي معرض رده عن سؤال لـ”اليوم 24″، عما إذا كانت هذه الأزمة، ستؤدي لركود اقتصادي، نفى الصومعي حدوث ذلك في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن “الأمر يبقى رهينا بمدى سيطرة المغرب على الوضعية الصحية”.