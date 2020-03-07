منظمة الصحة العالمية: 20 لقاحا جديدا قيد التطوير لمكافحة فيروس كورونا المستجد

أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبرييسوس أن هناك 20 لقاحا لمكافحة فيروس كورونا قيد التطوير حاليا، مشيرا الى أن المنظمة تجري العديد من التجارب السريرية لإيجاد علاج لهذا الوباء.

وكشف غيبريسوس في مؤتمر صحفي، أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة، طورت قائمة تضم أكثر من 20 جهازا طبيا أساسيا تحتاجه البلدان من أجل صحة المرضى من بينها أجهزة التنفس الاصطناعي وأنظمة تزويد الأكسجين.

وأضاف أنه في ظل تصاعد عدد الإصابات بالفيروس، يتعين على جميع الدول إيجاد كل حالة وفحصها وعزلها وتتبع أية اتصالات للمصابين مع أشخاص آخرين.

وأفاد بأن المنظمة بلورة “خارطة طريق” تجمع بموجبها مئات الأفكار التي تم بحثها ومناقشتها الشهر الماضي أثناء اللقاء الذي جمع أكثر من 400 من العلماء لإيجاد حل للفيروس الذي انتشر حتى الآن في 47 دولة.

من جهة أخرى، ذكر غيبريسوس أن عدد الحالات المسجلة للإصابة بفيروس كورونا المستجد بلغ 98 ألفا و23 حالة على مستوى العالم، معربا عن قلقه من انتشار الفيروس في البلدان التي تعاني من ضعف النظم الصحية والتي قد تفشل في احتوائه.