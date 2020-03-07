اغتيال قيادي في الحرس الثوري الإيراني بدمشق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم، السبت، باغتيال القيادي في "الحرس الثوري"، العميد فرهاد دبيريان، بالعاصمة السورية دمشق.
وقالت وكالة "فارس" للأنباء، إن دبيريان كان مسؤولا عن بلدية بمنطقة "السيدة زينب" في دمشق، كما تولى قيادة العمليات العسكرية في مدينة تدمر (وسط) قبل استعادتها من تنظيم "داعش".
ولفتت الوكالة إلى أنه اغتيل مساء الجمعة.
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