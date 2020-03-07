البيت الأبيض والكونجرس في دائرة الخطر من كورونا لهذا السبب

السبت 7 مارس 2020

أعلنت لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية "ايباك"، كبرى المنظمات المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة، اكتشاف إصابتين بفيروس كورونا خلال مؤتمرها السنوي الذي عقد بواشنطن وشارك به نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، ونواب بالكونجرس.



الإعلان جاء في رسالة قالت "ايباك" إنها وجهتها إلى أعضاء الكونجرس الأمريكي والإدارة الأمريكية والمشاركين في المؤتمر الذي عقد في الفترة ما بين 28 فبراير/شباط، 2 مارس/آذار الجاري .. وفق “العين“.

وقدر أعداد المشاركين في المؤتمر، الذي عادة ما يستقطب المؤيدين لإسرائيل، نحو 18 ألف مشارك.

وقالت "ايباك" في رسالة نشرتها السبت على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، "لقد أكدنا ثبوت إصابة اثنين من المشاركين في المؤتمر السنوي من نيويورك بفيروس كورونا".

ولفتت إلى أنها تواصلت مع دوائر الصحة في واشنطن ومع خبراء.

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وقالت: "إرشادات هؤلاء المهنيين الصحيين هي أن على جميع المشاركين في المؤتمر اتباع إرشادات دائرة الصحة والتشاور مع مقدمي الرعاية الصحية إذا شعروا بالمرض أو كانت لديهم أسئلة طبية".

وأضافت: "إذا ثبت إصابتك بفيروس كورونا، فإننا نحثك على إبلاغ السلطات الصحية المحلية حتى تتمكن من تنسيق استجابتها لها الموقف مع السلطات الصحية المختصة".

وكان من بين المشاركين في المؤتمر بينس ووزير الخارجية بومبيو وعشرات أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب ومسؤولين من الإدارة الأمريكية إضافة إلى قادة المنظمات اليهودية ف الولايات المتحدة الأمريكية.

ولاحقا نشرت "ايباك" رسالة من دائرة الصحة في واشنطن العاصمة جاء فيها"بناء على التحقيق الذي أجريناه حتى الآن، بالتعاون مع وزارة الصحة في ولاية نيويورك، فإنه لا يوجد خطر محدد على المشاركين في المؤتمر في هذا الوقت".

وأضافت: "نحث جميع الحاضرين والجمهور على اتباع نصائح الوقاية مثل البقاء بالمنزل في حال الشعور بالمرض والاتصال مع مقدمي الرعاية الصحية إذا ما ظهرت أعراض".

وتابعت: "سنواصل العمل مع قادة "ايباك" لإطلاع جميع المشاركين بالمؤتمر على أي تطورات".