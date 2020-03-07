شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تكشف هوية الإرهابيين منفذي هجوم السفارة الأمريكية والان مع التفاصيل

السبت 7 مارس 2020 كشفت وزارة الداخلية التونسية عن هوية الإرهابيين منفذي الهجوم الأخير قرب السفارة الأمريكية واستهدف الإرهابيان دورية أمنية في الشارع المقابل للسفارة الأمريكية بتفجير نفسيهما.

قُتل في التفجير رجل أمن ومنفذا الهجوم وسقط 5 مصابين، الهجوم نفذه تونسيان؛ الأول يُدعى محمد سنيم الزيدي، يبلغ من العمر 19 عاما من منطقة الكرم شمالي العاصمة، والثاني يُدعى لعقة خبيب ويبلغ من العمر 27 عاما من منطقة سيدي داود بالضاحية الشمالية لتونس .. وفق “العين“.

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