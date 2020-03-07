شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 61 والان مع التفاصيل

السبت 7 مارس 2020 أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، 07/آذار/2020، تسجيل 3 حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا. Advertisements وقالت الوزارة إن جميع الإصابات مرتبطة بالسفر الى إيران بؤرة الفيروس في المنطقة. ورفعت الإصابات الجديدة إجمالي الحالات61 إصابة

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