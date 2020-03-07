شكرا لقرائتكم خبر عن فيتنام تسجل حالة الإصابة الـ17 بفايروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت أن الاختبارات أظهرت إصابة امرأة فيتنامية 26 عاما بفيروس كورونا ( كوفيد19- )في هانوي، بعد عودتها إلى بلادها من أوروبا، لترتفع حالات الإصابة إلى 17 حالة.

وقالت صحيفة "في إن اكسبرس" إن المرأة زارت لندن وميلانو قبل عودتها إلى فيتنام، حيث تخضع الآن لحجر صحي في مستشفى في هانوي.

وأشارت الصحيفة إلى عزل أفراد أسرة المصابة، والأطباء الذين كانوا يعالجونها ، مؤكدة أنهم بصحة جيدة.

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وتم إغلاق الشوارع في المنطقة، حيث تعيش المرأة وتطهيرها، بينما طُلب من السكان المحليين البقاء في داخل منازلهم.

وتحاول السلطات حاليا تحديد هويات الركاب الـ201 الآخرين والاتصال بهم، والذين كانوا على متن الطائرة التي استقلتها المرأة لإجراء فحوصات صحية لهم وضمان عزلهم.

وتعد تلك أول حالة إصابة بفيروس كورونا في العاصمة الفيتنامية، وسرعان ما ترك خبر اكتشاف الحالة أثره على سكان العاصمة حيث سادت حالة من الذعر في وقت مبكر اليوم السبت بينهم.