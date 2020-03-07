شكرا لقرائتكم خبر عن فيتنام تسجل حالة الإصابة الـ17 بفايروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وقالت صحيفة "في إن اكسبرس" إن المرأة زارت لندن وميلانو قبل عودتها إلى فيتنام، حيث تخضع الآن لحجر صحي في مستشفى في هانوي.
وأشارت الصحيفة إلى عزل أفراد أسرة المصابة، والأطباء الذين كانوا يعالجونها ، مؤكدة أنهم بصحة جيدة.
وتم إغلاق الشوارع في المنطقة، حيث تعيش المرأة وتطهيرها، بينما طُلب من السكان المحليين البقاء في داخل منازلهم.
وتحاول السلطات حاليا تحديد هويات الركاب الـ201 الآخرين والاتصال بهم، والذين كانوا على متن الطائرة التي استقلتها المرأة لإجراء فحوصات صحية لهم وضمان عزلهم.
وتعد تلك أول حالة إصابة بفيروس كورونا في العاصمة الفيتنامية، وسرعان ما ترك خبر اكتشاف الحالة أثره على سكان العاصمة حيث سادت حالة من الذعر في وقت مبكر اليوم السبت بينهم.
كانت هذه تفاصيل خبر فيتنام تسجل حالة الإصابة الـ17 بفايروس «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.