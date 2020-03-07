شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. 3 إصابات جديدة بـ«كورونا» مرتبطة بالسفر إلى إيران والان نبدء بالتفاصيل

الكويت - وكالات

اعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الكويت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليصبح عدد الحالات المصابة بالفيروس 61 حالة حتى الآن شفيت حالة واحدة منها سابقا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السندان الحالات الثلاث كانت موجودة في الحجر الصحي الإلزامي ومرتبطة بالسفر إلى إيران.