شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت.. ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 61 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، 07/آذار/2020، تسجيل 3 حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا.



وقالت الوزارة إن جميع الإصابات مرتبطة بالسفر الى إيران بؤرة الفيروس في المنطقة.

ورفعت الإصابات الجديدة إجمالي الحالات61 إصابة

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