ارتفاع إصابات كورونا في قطر إلى 12 بعد تسجيل حالة جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أكدت وزارة الصحة القطرية، السبت، تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 12 حالة حتى الآن.

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وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني، إن الحالة المصابة لمواطن قطري ممن عادوا من إيران في الفترة الأخيرة، وخضع للحجر الصحي فور وصوله للبلاد.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم إدخال المريض إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام، وهو في حالة صحية مستقرة، مؤكدة أن المريض لم يخالط أفراد المجتمع منذ وصوله