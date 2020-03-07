انقلاب وخيانة.. التفاصيل الكاملة لاعتقال الديوان الملكي شقيق الملك سلمان وولي العهد السابق

كتب: ضياء السقا- وكالات

كشفت وكالة رويترز، أن اعتقال الديوان الملكي السعودي للأمير أحمد بن عبد العزيز، شقيق الملك سلمان، والأمير محمد بن نايف، ولي العهد السابق، بسبب محاولة انقلاب في المملكة.

ولم يتسن لرويترز تحديد أسباب هذا الإجراء المفترض، كما لم يتسن الاتصال بالمسؤولين السعوديين للتعليق في ساعة مبكرة من صباح السبت، ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية على طلب من الوكالة للتعليق.

وقال مصدران ـ وفق رويترز ـ إن الأمير محمد بن سلمان أثار استياء بين بعض الفروع البارزة للأسرة الحاكمة بسبب تشديد قبضته على السلطة وتساءل البعض عن قدرته على قيادة البلاد.

وأضاف المصدران، أن بعض أفراد الأسرة الحاكمة سعوا لتغيير ترتيب وراثة العرش معتبرين أن الأمير أحمد أحد الخيارات الممكنة الذي يمكن أن يحظى بدعم أفراد الأسرة والأجهزة الأمنية وبعض القوى الغربية.

وقال سعوديون مطلعون ودبلوماسيون غربيون إن من غير المرجح أن تعارض الأسرة الحاكمة ولي العهد أثناء حياة الملك سلمان (84 عاما) مدركة أن من غير المحتمل أن ينقلب الملك على ابنه.

ولم يظهر الأمير أحمد بن عبد العزيز بشكل كبير منذ عودته إلى الرياض في أكتوبر تشرين الأول عام 2018 بعد شهرين ونصف الشهر في الخارج، وخلال هذه الرحلة بدا أنه ينتقد القيادة السعودية أثناء رده على محتجين خارج مقر إقامته بلندن كانوا يهتفون بسقوط أسرة أل سعود.

وقالت مصادر في وقت سابق إن الأمير أحمد كان من بين ثلاثة أشخاص فقط في هيئة البيعة، التي تضم كبار أعضاء الأسرة الحاكمة، عارضوا تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد في 2017.

وأضافت المصادر أنه تم فرض قيود ومراقبة تحركات الأمير محمد بن نايف منذ ذلك الوقت.

وكشفت تقارير إعلامية أمريكية عن احتجاز الديوان الملكي السعودي، ثلاثة من كبار أمراء العائلة المالكة، صباح الجمعة، بأوامر من محمد بن سلمان، ولي العهد، لأسباب غير معلنة حتى الآن.

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإن المعتقلين الثلاثة هم الأمير أحمد بن عبد العزيز، الشقيق الأصغر للملك سلمان، والأمير محمد بن نايف، ولي العهد السعودي السابق، وشقيقه الأمير نواف بن نايف.

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وأوضحت الصحيفة، أن الأمير أحمد بن عبد العزيز، هو الأخ الأصغر للملك سلمان وعم ولي العهد، مؤكدة أنه كان لفترة من الوقت، الأمل الكبير لأفراد الأسرة وغيرهم من النقاد الذين كانوا يأملون أن يحاول منع صعود الأمير محمد إلى العرش، لكنه لم يبدِ أي علامات على السعي للقيام بذلك.

وتولى محمد بن نايف ولي العهد السابق حقيبة الداخلية حتى عزله من منصبه وإيداعه الإقامة الجبرية في منزله بأوامر من محمد بن سلمان عام 2017.

من جانبها، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن رجال أمن مقنعون ويرتدون زيا أسود، اقتحموا منازل الأمراء الثلاثة صباح الجمعة الماضية.

وأشارت الصحيفة الى أن السلطات السعودية تتهم الأميرين أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف بالخيانة.

وفوض العاهل السعودي معظم مسؤوليات الحكم إلى نجله ولكنه ما زال يرأس الاجتماعات الأسبوعية لمجلس الوزراء ويستقبل الضيوف الأجانب. وتحرك الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية لتعزيز سلطته منذ توليه ولاية العهد بعد استبعاد ابن عمه الأمير محمد بن نايف في 2017. واحتجز الأمير محمد العديد من أفراد الأسرة الحاكمة في حملة شعارها مكافحة الفساد في وقت لاحق من ذلك العام.

وتأتي عملية الاحتجاز المفترضة في وقت تزايدت فيه حدة التوتر مع إيران ومع تنفيذ الأمير محمد بن سلمان إصلاحات اجتماعية واقتصادية طموحة من بينها طرح أولي عام لشركة أرامكو السعودية النفطية العملاقة في البورصة المحلية في ديسمبر كانون الأول الماضي. وترأس السعودية حاليا أيضا مجموعة العشرين.

ولاقى الأمير محمد بن سلمان إشادة في الداخل لتخفيفه القيود الاجتماعية في المملكة وفتح الاقتصاد. ولكنه تعرض لانتقادات دولية بسبب الحرب المدمرة في اليمن وقتل الصحفي جمال خاشقجي واحتجاز نشطاء يدافعون عن حقوق المرأة في إطار حملة على المعارضة.

وكانت السلطات السعودية، قد اعتقلت في 2017 العشرات من رموز العائلة المالكة والوزراء ورجال أعمال، واحتجزوا جميعا في فندق ريتز كارلتون في الرياض بأوامر من ولي العهد السعودي.

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