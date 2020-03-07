بعد اعتقالهما بتهمة الخيانة.. معلومات لا تعرفها عن ولي العهد السابق وشقيق الملك سلمان

كتب: ضياء السقا

أثارت وسائل إعلام أمريكية، جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية، بعدما أعلنت عن احتجاز الديوان الملكي السعودي، ثلاثة من كبار أمراء العائلة المالكة، صباح الجمعة، بأوامر من محمد بن سلمان، ولي العهد، لأسباب غير معلنة حتى الآن.

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإن المعتقلين الثلاثة هم الأمير أحمد بن عبد العزيز، الشقيق الأصغر للملك سلمان، والأمير محمد بن نايف، ولي العهد السعودي السابق، وشقيقه الأمير نواف بن نايف.

وأشارت الصحيفة الى أن السلطات السعودية تتهم الأميرين أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف بالخيانة.

من هو الأمير أحمد بن عبد العزيز؟

أوضحت نيويورك تايمز، أن الأمير أحمد بن عبد العزيز، هو الأخ الأصغر للملك سلمان وعم ولي العهد، مؤكدة أنه كان لفترة من الوقت، الأمل الكبير لأفراد الأسرة وغيرهم من النقاد الذين كانوا يأملون أن يحاول منع صعود الأمير محمد إلى العرش، لكنه لم يبدِ أي علامات على السعي للقيام بذلك.

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فإن الأمير أحمد بن عبدالعزيز يبلغ من العمر 78 عاما، وهو أصغر أبناء مؤسس المملكة العاهل الراحل عبدالعزيز آل سعود، من زوجته حصة السديري، وأصغر من يطلق عليهم "السديريون السبعة" وهم: العاهل الراحل فهد، والعاهل الحالي سلمان، والأمراء سلطان ونايف وتركي وعبدالرحمن، ثم أحمد، ويرى المراقبون أن السبعة كانوا دائما في طليعة الشخصيات المسيطرة على مفاصل الدولة، بالنظر للمناصب المهمة التي تقلدوها في جميع العهود كملوك وأولياء عهد ووزراء دفاع وداخلية ومالية، وكذلك أبناؤهم.

من هو الأمير محمد بن نايف؟

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محمد بن نايف من أبناء السديريين أيضا، وهو يبلغ من العمر 60 عاما، وكان وليا للعهد منذ أبريل 2015 وحتى يونيو 2017، وتبعه ولي العهد الحالي الأمير محمد بن سلمان.

ووفقا لوول ستريت جورنال، اعتُبر محمد بن نايف واحدا من أقوى شخصيات العائلة السعودية، منذ كان بين 1999 ونوفمبر 2012 مساعدا لوزير الداخلية، والده الأمير نايف لمدة 13 عاما ثم لعمه أحمد لمدة 6 شهور، ثم تولى رسميا وزارة الداخلية، واحتفظ بها أيضا عندما اختاره الملك سلمان وليا لولي العهد الأمير مقرن بن عبدالعزيز من يناير إلى أبريل 2015، وكذلك وهو ولي للعهد بعد إعفاء الأمير مقرن، حتى تم إعفاؤه من منصبه الوزاري ومن ولاية العهد في يونيو 2017، وإيداعه الإقامة الجبرية في منزله بأوامر من محمد بن سلمان، وخلفه منذ ذلك الوقت ابن شقيقه الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف والذي يبلغ 37 عاما.

وتشير الصحيفة إلى أن الأمير محمد بن سلمان كان يحرص دائما على إبداء تقديره لبن نايف، حتى أنه ظهر في مقطع فيديو شهير وهو يقبل ثوبه ويده عدة مرات، عندما توجه بن نايف له لتهنئته ومبايعته وليا للعهد في يونيو 2017، فضلا عن ظهورهما بجانب بعضهما في مناسبات مختلفة بصورة ودية.

وكانت وول ستريت جورنال الأمريكية، قد كشفت أن رجال أمن مقنعون ويرتدون زيا أسود، اقتحموا منازل الأمراء الثلاثة صباح الجمعة الماضية.

وكانت السلطات السعودية، قد اعتقلت في 2017 العشرات من رموز العائلة المالكة والوزراء ورجال أعمال، واحتجزوا جميعا في فندق ريتز كارلتون في الرياض بأوامر من ولي العهد السعودي.

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