الصين تنفي إطلاقها أشعة ليزر على طائرة استطلاع أميركية

نفت وزارة الدفاع الصينية صحة التقارير الإعلامية، التي ذكرت أن الصين أطلقت أشعة ليزر على طائرة استطلاع أميركية الشهر الماضي.
وأكدت وزارة الدفاع الصينية في بيان إن "هذه التقارير لا تتسق مع الحقائق".
ويأتي ذلك ردا على ما ذكره الأسطول الأميركي في المحيط الهادي، الشهر الماضي، أن سفينة حربية صينية أطلقت أشعة ليزر على طائرة دورية تابعة للقوات البحرية الأميركية في المجال الجوي فوق المياه الدولية غربي غوام.
وأكدت وزارة الدفاع الصينية في 17 شباط إن طائرة دورية أميركية من طراز "بي-8 إيه" تجاهلت التحذيرات وقامت بتحركات عرضت الأفراد على الجانبين للخطر، في الوقت الذي كانت فيه سفن حربية صينية تقوم بتدريب بحري روتيني.
وأوضحت الدفاع الصينية أن كل الإجراءات التي تم اتخاذها خلال هذه الواقعة كانت سليمة ومهنية وتتفق مع القانون الدولي، دون أن تذكر تفاصيل أخرى.
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