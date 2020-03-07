الصحة الكويتية: تسجيل 3 حالات اصابة جديدة بكورونا جميعها قادمة من إيران

أعلنت ​وزارة الصحة​ الكويتية عن تسجيل 3 ​حالات​ اصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ جميعها مرتبطة بالسفر الى ​إيران​ ليصبح اجمالي الحالات61 إصابة. إضغط للمزيد

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