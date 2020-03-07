بلدية حاصبيا: لضرورة المحافظة على النظافة العامة وعلى البيئة

أصدرت بلدية ​حاصبيا​ قرارا عممته على أصحاب أماكن التسلية و​الإنترنت​، وشددت فيه على "ضرورة التقيد بالأنظمة المرعية الإجراء ليلا وضرورة المحافظة على النظافة العامة وعلى ​البيئة​ تحت طائلة المسؤولية".

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