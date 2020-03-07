وديع الخازن أبرق الى العبسي وكرم معزيا

أبرق رئيس ​المجلس العام الماروني​ الوزير السابق ​وديع الخازن​ إلى بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك ​يوسف العبسي​، بإسمه وبإسم أعضاء المجلس العام الماروني والجمعيات التابعة له، معزيا بوفاة شقيقه الدكتور ميشال عبسي. كما أبرق الخازن إلى عائلة النقيب السابق للمحامين ​عصام كرم​ للغاية نفسها.

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