سكرية: لتغليب لغة التعاون مع وزير الصحة في مواجهة فيروس كورونا

أعرب رئيس الهيئة الوطنية الصحية الدكتور اسماعيل سكرية عن "أسفه ورفضه للأسلوب التهجمي الذي يعتمده البعض ضد وزير الصحة حمد حسن تصاعديا، وخارج إطار الحجة والمنطق، مما يفقد النقد المشروع صدقيته، ويشوه حقائق العلم لصالح منطلقات سياسية".
ودعا "هؤلاء لمتابعة ما يجري نتيجة انتشار فيروس كورونا في دول متقدمة مثل فرنسا وإيطاليا، فلا عجب في دولة مهترئة كما عندنا، ولنغلب لغة التعاون مع وزير الصحة في مواجهة فيروس لا يميز".
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