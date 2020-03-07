سكرية: لتغليب لغة التعاون مع وزير الصحة في مواجهة فيروس كورونا

أعرب رئيس الهيئة الوطنية الصحية الدكتور ​اسماعيل سكرية​ عن "أسفه ورفضه للأسلوب التهجمي الذي يعتمده البعض ضد ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ تصاعديا، وخارج إطار الحجة والمنطق، مما يفقد النقد المشروع صدقيته، ويشوه حقائق العلم لصالح منطلقات سياسية".

ودعا "هؤلاء لمتابعة ما يجري نتيجة انتشار ​فيروس كورونا​ في دول متقدمة مثل ​فرنسا​ و​إيطاليا​، فلا عجب في دولة مهترئة كما عندنا، ولنغلب لغة التعاون مع وزير الصحة في مواجهة فيروس لا يميز".