حراك المتعاقدين دعا إلى احتساب كل ساعات التعطيل بسبب كورونا

توجه "حراك المتعاقدين"، في بيان، الى وزير التربية و​التعليم العالي​ طارق مجذوب، مؤكدا أن "احتساب ساعات ​عيد المعلم​ هو إنجاز حققناه في زمن الوزير السابق ​الياس بو صعب​، الشطارة هو إنجاز ما نطلبه منك اليوم، وهو ​الاعلان​ أمام الاعلام وفورا واليوم باحتساب كل ساعات التعطيل بسبب ​كورونا​".

وإذ استغرب تسويق بعض مواقع التواصل الالكترونية أن وزير التربية قام بإنجاز لم يسبقه إليه أحد، وهو احتساب ساعات عيد المعلم، لفت الى أن "هؤلاء إما أنهم لا يفقهون من التربية وال​سياسة​ بشيء او إنهم متآمرون، ينشرون أن وزير التربية أنصف المتعاقدين باحتساب ساعات عيد المعلم، بينما الحقيقة التي يعلمها حتى المراهق وغير المطلع على أمور التربية أن احتساب ساعات المتعاقدين بيوم عيد المعلم، هو قرار أنجزه حراك المتعاقدين أيام بو صعب".