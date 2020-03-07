نفى رئيس مجلس إدارة ​مستشفى تنورين الحكومي​ وليد حرب صباح اليوم، الخبر الذي يتم التداول به على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود إصابة ​كورونا​ في المستشفى. وأكد أن "الخبر عار من ​الصحة​"، مضيفا أن "المستشفى لم يستقبل حتى الآن أي إصابة، وفي جهوزية تامة لاستقبال أي حالة أو إصابة بالفيروس".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى تنورين الحكومي تنفي وجود اصابة بكورونا في المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.