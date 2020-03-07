طقس مستقر خلال الأيام القادمة وارتفاع بدرجات الحرارة

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر خلال الأيام القادمة.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع طفيف ب​درجات الحرارة​ وتشكّل ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية، نحذّر من تكوّن الجليد على ​الطرقات الجبلية​ التي تعلو عن ١٦٠٠ متر خلال الليل .

الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل.

الإثنين: غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي وملموس بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح أحيانًا خاصة جنوب البلاد.