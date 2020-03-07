طقس مستقر خلال الأيام القادمة وارتفاع بدرجات الحرارة

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر خلال الأيام القادمة.
وتوقعت ان يكون طقس اليوم قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وتشكّل ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية، نحذّر من تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ١٦٠٠ متر خلال الليل .
الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل.
الإثنين: غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي وملموس بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح أحيانًا خاصة جنوب البلاد.
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