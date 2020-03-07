بدء الاجتماع الاقتصادي المالي برئاسة الرئيس عون في قصر بعبدا

بدأ الاجتماع ​الاقتصاد​ي ​المال​ي برئاسة ​الرئيس ميشال عون​ وحضور رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​، نائبة رئيس الحكومة ​زينة عكر​، وزير المال ​غازي وزني​ والاقتصاد ​راوول نعمة​، حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ ورئيس ​جمعية المصارف​ ​سليم صفير​. إضغط للمزيد

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