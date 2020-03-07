مستشفى راشيا: نقل مريض لديه عوارض تنفسية وارتفاع في الحرارة الى مستشفى بيروت

أعلنت إدارة ​مستشفى راشيا الحكومي​ في بيان أنه "بتاريخ 6.3.2020 استقبلنا في طوارئ المستشفى مريض واحد لديه عوارض تنفسية و ارتفاع في الحرارة فتم التعامل مع الحالة مع تطبيق كافة سبل ​الوقاية​ المعتمدة في كل ​مستشفيات​ ​لبنان​ ضمن خطة ​وزارة الصحة العامة​، و تم التواصل مع الخط الساخن في الوزارة لإجراء الفحوصات التشخيصية و المتوفرة في ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ حيث تم نقله أيضا حسب التعليمات و الأصول المعتمدة".

وأكد الإدارة أن "المستشفى قد أخذت كل الإجراءات و الاحتياطات اللازمة لمكافحة انتشار ​فيروس كورونا​"، داعية المواطنين الى "عدم تناقل اية ​اخبار​ خاطئة تخص المستشفى تحت طائلة المساءلة القانونية وخاصة في هذه الظروف الاستثنائية مما قد يثير الهلع والخوف لدى المرضى وذويهم"، مشددةعلى أن "لجنة مكافحة العدوى المؤلفة من ادارة و اطباء المستشفى هي المصدر الوحيد لاستقاء هكذا معلومات".