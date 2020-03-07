مستشفى راشيا: نقل مريض لديه عوارض تنفسية وارتفاع في الحرارة الى مستشفى بيروت

أعلنت إدارة مستشفى راشيا الحكومي في بيان أنه "بتاريخ 6.3.2020 استقبلنا في طوارئ المستشفى مريض واحد لديه عوارض تنفسية و ارتفاع في الحرارة فتم التعامل مع الحالة مع تطبيق كافة سبل الوقاية المعتمدة في كل مستشفيات لبنان ضمن خطة وزارة الصحة العامة، و تم التواصل مع الخط الساخن في الوزارة لإجراء الفحوصات التشخيصية و المتوفرة في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي حيث تم نقله أيضا حسب التعليمات و الأصول المعتمدة".
وأكد الإدارة أن "المستشفى قد أخذت كل الإجراءات و الاحتياطات اللازمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا"، داعية المواطنين الى "عدم تناقل اية اخبار خاطئة تخص المستشفى تحت طائلة المساءلة القانونية وخاصة في هذه الظروف الاستثنائية مما قد يثير الهلع والخوف لدى المرضى وذويهم"، مشددةعلى أن "لجنة مكافحة العدوى المؤلفة من ادارة و اطباء المستشفى هي المصدر الوحيد لاستقاء هكذا معلومات".
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