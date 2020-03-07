شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة مصر تختار وفدا طلابيا لتمثيلها ببرنامج «ايراسموس» التابع للاتحاد الأوروبى لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار تشجيع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، طلابها للتعرف على بلاد العالم وتفعيل دور التبادل الطلابى بين الجامعة والجامعات الأوروبية المرموقة، زار وفد طلابى من جامعة مصر جامعة لوشيان بلاجا بمدينة سيبيو برومانيا.

يأتى ذلك تحت رعاية الأستاذ خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة ياسمين الكاشف مديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية، وأمين عام مجلس الأمناء.

وقالت الدكتورة ياسمين الكاشف، إنه وفقا للتعاون المشترك بين جامعة مصر وجامعة لو شيان بلاجا برومنيا، تم إيفاد ثالث دفعة بمنحة التبادل الطلابى لعام 2020، بين الجامعتين من خلال كليه الإعلام تحت إشراف عميد الكلية الدكتور هشام عطية، وعميد كلية الهندسة الدكتور باهر أبو ستيت.

وأوضحت الكاشف، أن هذا التعاون يأتى فى إطار برنامج «ايراسموس بلس» التابع للاتحاد الأوروبى لاكتساب الخبرات العلمية وتبادل الثقافات المختلفة مع طلاب جامعات العالم من الدول المختلفة المشاركة ببرنامج «ايراسموس بلس».

وأعلنت مديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية، عن اختيار الطالبتين رندا فراج من كلية الإعلام تكنولوجيا الاتصال والطالبة آلاء أحمد من كلية الهندسة لتمثيل طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بدولة رومانيا لعام 2020.

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