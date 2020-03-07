أطلقت الفنانة غيثة الحمامصي ثاني أغنية لها في مسارها، بعنوان “بيك ولا بيا”، لتؤكد استمرارها في الغناء إلى جانب التمثيل.
وأكدت غيثة الحمامصي في حديثها مع “اليوم 24″، أنها مؤدية، وليست مطربة، مؤكدة أنها تركز على الاستعراض في الكليبات أكثر.
وأشارت الحمامصي إلى أنها تعاملت في جديدها مع الموزع “ديدجي فان”، أما في الكليب، فكان اختيارها على المخرج سعيد مسارية.
وأضافت الحمامصي، أنها تنجز كليبا جديدا، بمناسبة عيد ميلادها، وشرعت في تصويره يوم إطلاق عملها الجديد “بيك ولا بيا”.
كانت هذه تفاصيل خبر إلى جانب التمثيل.. غيثة الحمامصي تواصل مسيرتها في الغناء.. وتؤكد: أنا مؤدية ولست مطربة- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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