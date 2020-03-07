الطقس اليوم السبت.. مستقرا فوق كافة ربوع المملكة وسماء صافية الى قليلة السحب

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم السبت، أن يكون الطقس مستقرا فوق كافة ربوع المملكة مع سماء صافية الى قليلة السحب، فضلا عن تشكل بعض السحب المنخفضة خلال الليل على السواحل الوسطى، حيث يمكن أن تكون مصحوبة بضباب محلي، وسيلاحظ هبوب زوابع رملية خفيفة ومحلية فوق الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، من القطاع الشمالي محليا بالسواحل الجنوبية والوسطى، وستهب ضعيفة الى معتدلة من الشمال أو من الشرق أحيانا بالواجهة المتوسطية، والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وأيضا بالأقاليم الجنوبية بينما ستكون شمالية إلى غربية في بعض الأحيان بباقي المناطق الأخرى.

وستترواح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص واحد و04 درجات بالأطلس وبالريف، وما بين 05 و10 درجات بالمنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، وما بين 10 و15 درجة بالسهول الوسطى، ومنطقة سوس، والسفوح الجنوبية الشرقية، شمال الاقاليم الجنوبية، وجوار السواحل الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 15 و20 درجة بأقصى كل من الجنوب والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا جوار السواحل الجنوبية.

وستتأرج درجات الحرارة العليا ما بين 12 و17 درجة بالمرتفعات، وبالمنطقة الشرقية، ومابين 18 و23 درجة بالسايس، والسفوح الجنوبية-الشرقية، وبالقرب من السواحل الشمالية والوسطى، ومابين 23 إلى 28 درجة بالسهول الوسطى والجنوب الشرقي للبلاد، والسواحل الجنوبية، ومابين 29 إلى 34 درجة بمنطقة سوس والمناطق الوسطى والاقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان الى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان الى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان الى هائج مابين رأس سبارطيل وأصيلا، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل، وسيكون أحيانا قويا الى جد قوي الهيجان ما بين آسفي وطرفاية.