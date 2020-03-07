شكرا لقرائتكم خبر عن إيران.. وفاة الطبيب مصطفى صمدي جراء إصابته بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

السبت 7 مارس 2020 أعلن اليوم في إيران عن وفاة الطبيب مصطفى صمدي بسبب فيروس كورونا.

وبحسب وسائل إعلام فقد تم نقل الطبيب إلى مستشفى شهيد يحيى نجاد في بابل قبل بضعة أيام بعد الاشتباه بإصابته بالفيروس، وأعلنت وفاته اليوم جراء المرض. وفي وقت سابق اليوم توفيت نائبة إيرانية جراء إصابتها بفيروس كورونا. Advertisements وأكدت وكالة تسنيم الايرانية، وفاة النائبة في البرلمان الايراني فاطمة رهبر بسبب إصابتها بالفيروس. وأصيب العشرات من أعضاء البرلمان الإيراني بفيروس كورونا، وفق ما أكدت مصادر رسمية إيرانية. وتفشى الفيروس في معظم مدن إيران بشكل كبير، كما انتقل منها إلى دول مجاورة

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