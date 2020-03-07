شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة نائبة في البرلمان الإيراني بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

السبت 7 مارس 2020 توفيت اليوم السبت، 07/آذار/2020، نائبة إيرانية جراء إصابتها بفيروس كورونا. وأكدت وكالة تسنيم الايرانية، وفاة النائبة في البرلمان الايراني فاطمة رهبر بسبب إصابتها بالفيروس. Advertisements وأصيب العشرات من أعضاء البرلمان الإيراني بفيروس كورونا، وفق ما أكدت مصادر رسمية إيرانية. وتفشى الفيروس في معظم مدن إيران بشكل كبير، كما انتقل منها إلى دول مجاور

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