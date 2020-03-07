بسبب كورونا.. إلغاء 11 رحلة بين مصر والكويت

السبت 7 مارس 2020

أكدت مصادر مطلعة بالطيران المدني المصرى إلغاء 11 رحلة طيران بين المطارات المصرية والكويت اليوم السبت بعد قرار الطيران المدنى الكويتى بوقف جميع رحلات الطيران القادمة والمغادرة من مصر لمدة أسبوع في إطار إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد .



وقالت المصادر إن الكويت تحتل المرتبة الثالثة في عدد الرحلات مع مصر بمعدل 76 رحلة طيران أسبوعيا.

وتابعت المصادر أن هناك عددا من رحلات الطيران لم يتحدد قرار بشأن إلغائها، حيث سيقتصر سفرها على الركاب الكويتيين فقط دون نقل أية ركاب آخرين تنفيذا لقرار السلطات الكويتية .

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وكانت الكويت قررت أمس الجمعة منع دخول القادمين من سبع دول هي بنجلاديش والفلبين والهند وسريلانكا ومصر وسوريا ولبنان بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبين القرار أنه سيسمح لـمواطني دولة الكويت القادمين من تلك الدول الدخول على أن تطبق عليهم إجراءات الحجر الصحي اللازمة، وتكليف الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.

كما قرر مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماع استثنائي إيقاف جميع رحلات الطيران القادمة والمغادرة من وإلى مطار الكويت الدولي للدول السبع، لمدة أسبوع.

وأكد مجلس الوزراء الكويتي أن "كل الإجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها هي لحماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بمن فيهم القادمون للبلاد من المقيمين فيها أو زائروها ولا تستهدف أفرادا ولا فئة ولا جنسية ولا دول مما يستوجب من الجميع أن يتفهم تلك الإجراءات ويستجيب لها تقديرا لخطورة الوباء"