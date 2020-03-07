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قائد عسكري يكشف عن أهداف إيران باليمن ودور الأمم المتحدة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 7 مارس 2020

كشف رئيس شعبة التوجيه المعنوي في المنطقة العسكرية الرابعة، العميد الركن محمد صالح صالح حويدر، عن أهداف إيران، ودور الأمم المتحدة.

 

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وقال العميد الركن محمد صالح صالح حويدر في حاوره وفقا لــ”اليمن العربي”، عن أهداف ايران باليمن، حيث قال بأن أهدافها استعادة مجد فارس في المنطقة وبإعلانها سقوط العاصمة العربية الرابعة بأيديهم، وبعد بيروت ودمشق وبغداد إتضحت نواياهم.

 

وعن دور الأمم المتحدة قال إن دور الأمم المتحدة ليس ذي جدوى والبند السابع الذي أعلن في بداية الأزمه ماهو إلاحبر على ورق ناهيك عن القرارات التي اتخذها مجلس الأمن هي الأخرى في مهب الريح .

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