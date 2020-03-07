شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يشن هجوما عنيفا على مناطق في الجوف والان مع التفاصيل

السبت 7 مارس 2020 افادت مصادر محل شن الحوثيين هجوما كبيرا على مناطق بالجوف.

وقالت مصادر بالمقاومة، ان الحوثيين يشنون هجوما كبيرا على مواقع الحكومة. Advertisements واضافت:في مديرية "خب والشعف" الحدودية مع السعودية. وتشهد مدينة الجوف معارك عنيفة بين الحوثيين والشرعية منذ 40 يوما يصاحبه تقدم للحوثيين في بعض المديريات.

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