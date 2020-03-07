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الحوثي يشن هجوما عنيفا على مناطق في الجوف

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 7 مارس 2020

افادت مصادر محل شن الحوثيين هجوما كبيرا على مناطق بالجوف.

 

وقالت مصادر بالمقاومة، ان الحوثيين يشنون هجوما كبيرا على مواقع الحكومة.

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واضافت:في مديرية "خب والشعف" الحدودية مع .

 

وتشهد مدينة الجوف معارك عنيفة بين الحوثيين والشرعية منذ 40 يوما يصاحبه تقدم للحوثيين في بعض المديريات.

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