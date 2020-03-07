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شكرا لقرائتكم خبر عن قائد عسكري يكشف كيف دمر حزب الإصلاح الجنوب والان مع التفاصيل
السبت 7 مارس 2020
كشف رئيس شعبة التوجيه المعنوي في المنطقة العسكرية الرابعة، العميد الركن محمد صالح صالح حويدر، عن كيف دمر حزب الإصلاح الجنوب.
وقال صالح في حواره وفقا لــ"اليمن العربي"، إن حزب الإصلاح استغل عواطف الشباب، وأحدث انقسامات متعددة وكثيره حتى في إطار الأسر ناهيك عن سيطرته على مرافق حيوية إلى أن وصل حاليا إلى مستوى السيطرة على الشرعية برمتها بجيشها وأجهزتها وقراراتها.
وأضاف بأن حزب الإصلاح لجاء إلى تزوير الحقائق عبر مايمتلكه من امكانيات إعلانية ضخمة، ولاننسى انهم عبر الديلمي أصدروا الفتوى بتحليل دماء الحنوبيون في حرب صيف 1994، ومع كل ذلك وماتلاه انفضحوا وبارت تجارتهم فتقلص حجمهم في الجنوب وبخاصة في أوساط البسطاء من ابناء الشعب أما سلطات الشرعية فلا تزال بايديهم.
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