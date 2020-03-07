شكرا لقرائتكم خبر عن القيود على السفر تضرب الموسم السياحي في اليابان والان نبدء بالتفاصيل
ووفقا لما ذكرته وكالة "جي جي برس "اليابانية للأنباء ، سوف يتم مطالبة القادمين من هاتين الدولتين البقاء في مواقع محددة لمدة اسبوعين، الأمر الذي من شأنه أن يخفض اقبالهم على القيام برحلات إلى اليابان للقيام بجولات سياحية.
ومن المتوقع أن تؤثر هذه الخطوة التي ترمي إلى مكافحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد- 19) بشدة على صناعة السياحة في اليابان.
وانخفض عدد الرحلات الجوية من وإلى الصين بالفعل بحوالي 80% عن مستواه قبل تفشي الفيروس. وبالنسبة للمسافرين من وإلى كوريا الجنوبية ، انخفض الرقم بحوالي 30%. ومن المحتمل حدوث المزيد من التراجعات في نسب المسافرين.
كانت هذه تفاصيل خبر القيود على السفر تضرب الموسم السياحي في اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.