شكرا لقرائتكم خبر عن القيود على السفر تضرب الموسم السياحي في اليابان والان نبدء بالتفاصيل

تبدأ اليابان بعد غد الاثنين تطبيق قيود أكثر صرامة على القادمين من الصين وكوريا الجنوبية.

ووفقا لما ذكرته وكالة "جي جي برس "اليابانية للأنباء ، سوف يتم مطالبة القادمين من هاتين الدولتين البقاء في مواقع محددة لمدة اسبوعين، الأمر الذي من شأنه أن يخفض اقبالهم على القيام برحلات إلى اليابان للقيام بجولات سياحية.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه الخطوة التي ترمي إلى مكافحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد- 19) بشدة على صناعة السياحة في اليابان.

وانخفض عدد الرحلات الجوية من وإلى الصين بالفعل بحوالي 80% عن مستواه قبل تفشي الفيروس. وبالنسبة للمسافرين من وإلى كوريا الجنوبية ، انخفض الرقم بحوالي 30%. ومن المحتمل حدوث المزيد من التراجعات في نسب المسافرين.