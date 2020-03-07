شكرا لقرائتكم خبر عن عزل سكان برج سكنى في كوريا الجنوبية بعد تفشى كورونا والان نبدء بالتفاصيل

صرح مسئولون بمدينة "دايجو" الكورية الجنوبية، اليوم السبت، بأنه تم وضع مبنى سكنى تحت العزل الجماعى بعد الإبلاغ عن إصابة ثلث سكانه بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وأوضحت سلطات الصحة بالمدينة أنه تم تأكيد إصابة 46 ساكنا من مجمل عدد سكان البرج البالغ 141 شخصا.. ما دفع المدينة إلى فرض العزل الجماعى على المبنى، حسبما ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وأضافت السلطات، أن 94 شخصا من المقيمين بالبرج ينتمون لطائفة شينشونجى الدينية، المسؤولة بشكل كبير عن تفشى الفيروس داخل البلاد، حيث تتمركز 60% من الإصابات بالفيروس داخل كوريا بين أتباع هذه الطائفة.

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وقد أبلغت كوريا الجنوبية، حتى الآن عن 6767 إصابة بالفيروس، مع الإبلاغ عن أكثر من 5000 إصابة فى دايجو وإقليم كيونج سانج الشمالى المحيط بها، وفقا للمركز الكورى للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ويعد العزل الجماعى، طريقة لاحتواء الفيروس عن طريق وضع المرضى والعاملين فى المجال الطبى تحت الحجر الصحى الجماعي.

وقد أفادت السلطات الحكومية بالمدينة، بأنها أرسلت رسائل نصية للمقيمين فى البرج لتخبرهم بحظر دخول وخروج جميع السكان وعمال التوصيل بشكل كامل.