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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وضع 15 أمريكيا بالحجر الصحي في فلسطين بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلن متحدث باسم الحكومة الفلسطينية، اليوم السبت، وضع 15 أمريكيا بالحجر الصحي في فندق ببيت لحم بسبب فيروس كورونا.
وأعلنت كانت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق عن مجموعة توصيات لها على خلفية تفشي الفيروس، شملت تحويل مركز الإدمان في محافظة بيت لحم إلى مكان للفرز واستقبال الحالات المرضية واستقبال الحالات المرضية المصابة بفيروس كورونا.
وتم إغلاق كافة المساجد والكنائس في محافظة بيت لحم لمدة 14 يوما، ووقف كافة الفعاليات والندوات والمؤتمرات والنشاطات الاجتماعية والرياضية أيضا.
وطالبت الوزارة بوقف استقبال المجموعات السياحية وإلغاء الحجوزات الفندقية للسياح القادمين إلى فلسطين، وتفعيل خطة طوارئ في محافظتي بيت لحم وأريحا والأغوار، وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب في المحافظة لمدة أسبوعين
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