شكرا لقرائتكم تركيا تؤكد "لا انتهاكات لهدنة إدلب".. وروسيا تشكك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، السبت، أن وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه مع روسيا في إدلب بسوريا لم يشهد أي انتهاكات.

وقال أكار إن وفدا عسكريا روسيا سيزور أنقرة هذا الأسبوع، وإن تركيا بدأت العمل على إرساء قواعد الممر الآمن حول طريق إم4 في منطقة إدلب.

خروقات للهدنة

في المقابل، أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء أوليغ جورافليوف، أن الفصائل المسلحة السورية المدعومة من أنقرة أطلقت النيران ست مرات على الأحياء السكنية في منطقة خفض التصعيد بإدلب بعد الإعلان عن نظام وقف إطلاق النار.

وقال جورافليوف في إحاطةمسائية: "تم رصد ستة انتهاكات منذ الساعة 00:01 من يوم 6 آذار/مارس. قام مسلحو الجماعات المسلحة بإطلاق النيران على مناطق كفر حلال وخربة جزراية بمحافظة حلب، ومواقع قوات في حي كبانا، وعكو بمحافظة اللاذقية".

عناصر للنظام السوري في سراقب في إدلب (أرشيفية فرانس برس)

بدوره، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت سابق الجمعة، بأن اشتباكات دامية دارت في جنوب إدلب بعد ساعات من بدء تنفيذ الاتفاق. وقال مصدر بالمرصد وآخر في المعارضة المسلحة، إن الاشتباكات دارت في منطقة جبل الزاوية بين قوات النظام السوري والحزب الإسلامي التركستاني، ما أسفر عن سقوط 15 قتيلا.

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في حين قال سكان ومقاتلون من المعارضة لوكالة رويترز، إن العنف هدأ في أماكن أخرى.

هشاشة الاتفاق

غير أن الاشتباكات أبرزت مدى هشاشة الاتفاق بين روسيا التي تدعم قوات النظام السوري، وتركيا التي تساند جماعات من الفصائل المسلحة المعارضة في إدلب.

يذكر أن عدة اتفاقات سابقة لإنهاء القتال في إدلب انهارت في الماضي على وقع الهجمات المتبادلة بين الطرفين.

من إدلب (5 مارس 2020- فرانس برس)

وعقد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان لقاء، الخميس، استمر لأكثر من 6 ساعات، وخلص إلى توقيع اتفاق من عدة نقاط، تضمن وقف إطلاق النار في إدلب، وتسيير دوريات روسية مشتركة.

ولاحقاً أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي أطلع رئيس النظام السوري بشار الأسد على الاتفاق، وقد أبدى الأخير ارتياحه له.