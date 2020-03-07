تزامنا مع احتجاز الأمراء الثلاثة.. أمر ملكي جديد للملك سلمان

كتب: ضياء السقا

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا يسمح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتبارا من فجر، السبت.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، الجمعة، عن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إعلانه صدور أمر الملك سلمان بن بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتبارا من فجر يوم السبت وفق الخطة المرسومة لذلك.

وأكد السديس ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعاون مع جميع العاملين في المسجد الحرام لخدمة مرتاديه.

ولفت الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى الانتباه إلى حرص القيادة الرشيدة على توفير سبل الراحة والطمأنينة والأمن والأمان للمواطنين والمقيمين.

ويأتي ذلك، تزامنا مع التقارير الإعلامية الأمريكية التي كشفت عن احتجاز الديوان السعودي، ثلاثة من كبار أمراء العائلة المالكة، صباح الجمعة، بأوامر من ولي العهد، لأسباب غير معلنة حتى الآن.

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإن المعتقلين الثلاثة هم الأمير أحمد بن عبد العزيز، الشقيق الأصغر للملك سلمان، والأمير محمد بن نايف، ولي العهد السعودي السابق، وشقيقه الأمير نواف بن نايف.

وأوضحت الصحيفة، أن الأمير أحمد بن عبد العزيز، هو الأخ الأصغر للملك سلمان وعم ولي العهد، مؤكدة أنه كان لفترة من الوقت، الأمل الكبير لأفراد الأسرة وغيرهم من النقاد الذين كانوا يأملون أن يحاول منع صعود الأمير محمد إلى العرش، لكنه لم يبدِ أي علامات على السعي للقيام بذلك.

وتولى محمد بن نايف ولي العهد السابق حقيبة الداخلية حتى عزله من منصبه وإيداعه الإقامة الجبرية في منزله بأوامر من محمد بن سلمان عام 2017.

من جانبها، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن رجال أمن مقنعون ويرتدون زيا أسود، اقتحموا منازل الأمراء الثلاثة صباح الجمعة الماضية.

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وأشارت الصحيفة الى أن السلطات السعودية تتهم الأميرين أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف بالخيانة.

وكانت السلطات السعودية، قد اعتقلت في 2017 العشرات من رموز العائلة المالكة والوزراء ورجال أعمال، واحتجزوا جميعا في فندق ريتز كارلتون في الرياض بأوامر من ولي العهد السعودي.

وكان الملك سلمان، قد أصدر أمرا ملكيا، الخميس، بإعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجرى من منصبه، كما قرر تعيينه فى مستشارا بالديوان الملكى بدرجة وزير.

وقرر العاهل السعودي، تكليف محمد بن عبدالله الجدعان، بالقيام بعمل وزير الاقتصاد والتخطيط بالإضافة إلى عمله وزيراً للمالية.

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