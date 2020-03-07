تزامنا مع احتجاز الأمراء الثلاثة.. #كلنا_سلمان_كلنا_محمد يتصدر تويتر في السعودية

كتب: ضياء السقا

تصدر هاشتاجا "#محمد_بن_سلمان"، و"#كلنا_سلمان_كلنا_محمد"، تريند موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، في السعودية، تزامنا مع التقارير الإعلامية الأمريكية التي كشفت عن احتجاز الديوان السعودي، ثلاثة من كبار أمراء العائلة المالكة، صباح الجمعة، بأوامر من ولي العهد، لأسباب غير معلنة حتى الآن.

وقدم المغردون كامل الدعم والمساندة للملك سلمان وولي عهده، وقاموا بنشر صور تجمعهما وعلقوا عليها، قائلين: "معا للأبد".

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإن المعتقلين الثلاثة هم الأمير أحمد بن عبد العزيز، الشقيق الأصغر للملك سلمان، والأمير محمد بن نايف، ولي العهد السعودي السابق، وشقيقه الأمير نواف بن نايف.

وأوضحت الصحيفة، أن الأمير أحمد بن عبد العزيز، هو الأخ الأصغر للملك سلمان وعم ولي العهد، مؤكدة أنه كان لفترة من الوقت، الأمل الكبير لأفراد الأسرة وغيرهم من النقاد الذين كانوا يأملون أن يحاول منع صعود الأمير محمد إلى العرش، لكنه لم يبدِ أي علامات على السعي للقيام بذلك.

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وتولى محمد بن نايف ولي العهد السابق حقيبة الداخلية حتى عزله من منصبه وإيداعه الإقامة الجبرية في منزله بأوامر من محمد بن سلمان عام 2017.

من جانبها، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن رجال أمن مقنعون ويرتدون زيا أسود، اقتحموا منازل الأمراء الثلاثة صباح الجمعة الماضية.

وأشارت الصحيفة الى أن السلطات السعودية تتهم الأميرين أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف بالخيانة.

وكانت السلطات السعودية، قد اعتقلت في 2017 العشرات من رموز العائلة المالكة والوزراء ورجال أعمال، واحتجزوا جميعا في فندق ريتز كارلتون في الرياض بأوامر من ولي العهد السعودي.

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