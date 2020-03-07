رجال أمن مقنعون اقتحموا منازلهما.. الديوان الملكي السعودي يحتجز ولي العهد السابق وشقيق الملك سلمان

كتب: ضياء السقا

كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن احتجاز الديوان الملكي السعودي، ثلاثة من كبار أمراء العائلة المالكة، صباح الجمعة، بأوامر من محمد بن سلمان، ولي العهد، لأسباب غير معلنة حتى الآن.

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإن المعتقلين الثلاثة هم الأمير أحمد بن عبد العزيز، الشقيق الأصغر للملك سلمان، والأمير محمد بن نايف، ولي العهد السعودي السابق، وشقيقه الأمير نواف بن نايف.

وأوضحت الصحيفة، أن الأمير أحمد بن عبد العزيز، هو الأخ الأصغر للملك سلمان وعم ولي العهد، مؤكدة أنه كان لفترة من الوقت، الأمل الكبير لأفراد الأسرة وغيرهم من النقاد الذين كانوا يأملون أن يحاول منع صعود الأمير محمد إلى العرش، لكنه لم يبدِ أي علامات على السعي للقيام بذلك.

وتولى محمد بن نايف ولي العهد السابق حقيبة الداخلية حتى عزله من منصبه وإيداعه الإقامة الجبرية في منزله بأوامر من محمد بن سلمان عام 2017.

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من جانبها، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن رجال أمن مقنعون ويرتدون زيا أسود، اقتحموا منازل الأمراء الثلاثة صباح الجمعة الماضية.

وأشارت الصحيفة الى أن السلطات السعودية تتهم الأميرين أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف بالخيانة.

وكانت السلطات السعودية، قد اعتقلت في 2017 العشرات من رموز العائلة المالكة والوزراء ورجال أعمال، واحتجزوا جميعا في فندق ريتز كارلتون في الرياض بأوامر من ولي العهد السعودي.