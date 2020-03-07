آلان عون: نعيش الساعات الأخيرة قبل الإعلان الرسمي لتعثّر لبنان في تسديد ديونه

لفت عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​آلان عون​، الى "أننا نعيش ​الساعات​ الأخيرة قبل الإعلان الرسمي لتعثّر لبنان في تسديد ديونه"، مشيرا الى أن "هذا الحدث غير المسبوق هو نتيجة تراكم سياسات وإرتكابات وخيارات أنهكت ​المالية العامة​ وإستهلكت كل المخزون".

وشدد عون في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أنه "لا ينفع البكاء على الأطلال. ما يفيد هو وضع وبدأ الخطة الإنقاذية للخروج من قعر الهاوية كما فعلت اليونان".​​​​​​