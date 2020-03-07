عماد حب الله:هناك مشروع لتبادل المنتجات مع دول خارجية

لفت وزير ​الصناعة​ ​عماد حب الله​ في حديث اذاعي الى ان "سنعمل مع السوبرماركت لندعم ​الاقتصاد​"، مشيرا الى أن "الوزارة تعمل على منشور ستنشره مع ​جمعية الصناعيين​ لمحاربة فيروس ​الكورونا​"، مؤكدا أن "هذا الفيروس يهدد الانتاج اللبناني".

وأشار الى أن "خطتنا التي شارفت على نهايتها تتضمن الكثير من خطة ماكينزي وفيها نقاط أخرى"، لافتا الى أننا "نعمل أيضا على قضايا مهمة وهي المناطق الصناعية".

واضافت: "اتفقنا مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الجرعة الاولى من 100 مليون ​دولار​ وانهينا بالامس الالية"، مشيرا الى أن "هذه الالية تساعد الصناعيين على القيام بالعمل"، مشدداعلى أنه "يجب على ​المصارف​ أن تفرج عن أموال الصناعيين"، كاشفا أننا "نعمل على ان يحصل تبادل ومنتجات ومن جملتها المواد الاولية مع دول خارجية".